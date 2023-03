Ambrosini | l’ex calciatore parla della malattia del figlio e si batte per la ricerca VIDEO

Leggi su tag24

(Di venerdì 3 marzo 2023): vite che cambiano per sempre, anche all’internocasa delgiocatore del Milan, dove le condizioni di salute hanno sconvolto gli equilibri dell’intera famiglia. E’ proprio Massimoad il primo ad esporsi, arsi per lacontro il diabete.lancia l’appello Massimo, ex campione ...dele siper laTAG24.