(Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – “MioAlessandro ha unainguaribile”. L’ex centrocampista del Milan Massimosceglie Instagram per lanciare un appello in unper aiutare la ricerca e lo fa, raccontando quello che è accaduto dopo la recente diagnosi. “Da sei mesi la mia vita e quella della mia famiglia sono state letteralmente sconvolte dalladi nostropiù piccolo a cui è stato diagnosticato ildi1 che è unaautoimmune, cronica, e degenerativa e che anche se non si vede può avere delle consegunze gravissime”. “Siamo costretti costantemente a tenere monitorata la sua glicemia e fare le iniezioni di insulina più volte al giorno tutti i giorni” racconta. “Al momento il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Ambrosini, il dolore per la malattia del figlio : 'Ha il diabete di tipo 1' - Video - vivereitalia : Ambrosini, il dolore per la malattia del figlio : 'Ha il diabete di tipo 1' - Video - ledicoladelsud : Ambrosini, il dolore per la malattia del figlio : “Ha il diabete di tipo 1” – Video - News24Italy : #Ambrosini, il dolore per la malattia del figlio : 'Ha il diabete di tipo 1' - Video - fisco24_info : Ambrosini, il dolore per la malattia del figlio : 'Ha il diabete di tipo 1' - Video: (Adnkronos) - L'appello su Ins… -

'Mio figlio Alessandro ha una malattia inguaribile'. L'ex centrocampista del Milan Massimosceglie Instagram per lanciare un appello in un video per aiutare la ricerca e lo fa, raccontando quello che è accaduto dopo la recente diagnosi. 'Da sei mesi la mia vita e quella della mia ...L'appello su Instagram dell'ex calciatore del Milan per la ricerca "Mio figlio Alessandro ha una malattia inguaribile". L'ex centrocampista del Milan Massimosceglie Instagram per lanciare un appello in un video per aiutare la ricerca e lo fa, raccontando quello che è accaduto dopo la recente diagnosi. "Da sei mesi la mia vita e quella della mia ...... sia con comportamenti alimentari - continua- Se, ad esempio, ci troviamo di fronte ad ... La calcolosi è frutto di un disturbo metabolico, latente fino a quando non dà: la sua ...

Ambrosini, il dolore per la malattia del figlio : "Ha il diabete di tipo 1 ... Adnkronos

(Adnkronos) – “Mio figlio Alessandro ha una malattia inguaribile”. L’ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini sceglie Instagram per lanciare un appello in un video per aiutare la ricerca e lo fa, ...L'ex centrocampista del Milan parla della malattia del figlio, a oggi inguaribile: "Siamo costretti a tenere monitorata la sua glicemia ...