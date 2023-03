Ambrosini corre maratona per la ricerca: “Mio figlio ha il diabete di tipo 1” (VIDEO) (Di venerdì 3 marzo 2023) Per mezzo di un VIDEO molto toccante, pubblicato sul proprio profilo Instagram, Massimo Ambrosini ha annunciato che correrà una maratona benefica che si terrà a Milano il 2 aprile a sostegno della Fondazione italiana diabete. L’ex centrocampista del Milan, ora apprezzato commentatore tecnico, ha infatti confessato come da sei mesi al proprio figlio più piccolo Alessandro sia stato diagnosticato il diabete di tipo 1. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Massimo Ambrosini (@massimoAmbrosini) SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 3 marzo 2023) Per mezzo di unmolto toccante, pubblicato sul proprio profilo Instagram, Massimoha annunciato cherà unabenefica che si terrà a Milano il 2 aprile a sostegno della Fondazione italiana. L’ex centrocampista del Milan, ora apprezzato commentatore tecnico, ha infatti confessato come da sei mesi al propriopiù piccolo Alessandro sia stato diagnosticato ildi1. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Massimo(@massimo) SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Massimo #Ambrosini corre maratona per la ricerca: 'Mio figlio ha il diabete di tipo 1' (VIDEO) - francomaltese4 : - cmdotcom : Ex #Milan, #Ambrosini corre per la ricerca: 'Mio figlio piccolo ha una malattia inguaribile' VIDEO -

Ex Milan, Ambrosini corre per la ricerca: 'Mio figlio piccolo ha una malattia inguaribile' 5 Toccante messaggio da parte dell'ex centrocampista del Milan, Massimo Ambrosini: 'Da sei mesi la mia vita e quella della mia famiglia sono state sconvolte dalla malattia di nostro figlio più piccolo. Ad Alessandro è stato diagnosticato il diabete di tipo 1, che è una ... Due reti e due rossi non evitano la patta: la Folgore sgambetta l'Arconatese ... che corre verso l'esterno portando con sé due uomini e con un tacco riesce a far passare la palla ... CARATESE (4 - 3 - 3) : Ragone 6.5, Giugno 6.5, Besana 5, Gualdi 6 (23' st Paltrinieri 7), Ambrosini ... Ex Milan, Ambrosini corre per la ricerca: 'Mio figlio piccolo ha una malattia inguaribile' 5 Toccante messaggio da parte dell'ex centrocampista del Milan, Massimo Ambrosini: 'Da sei mesi la mia vita e quella della mia famiglia sono state sconvolte dalla malattia di nostro figlio più piccolo. Ad Alessandro è stato diagnosticato il diabete di tipo 1, che è una ... 5 Toccante messaggio da parte dell'ex centrocampista del Milan, Massimo: 'Da sei mesi la mia vita e quella della mia famiglia sono state sconvolte dalla malattia di nostro figlio più piccolo. Ad Alessandro è stato diagnosticato il diabete di tipo 1, che è una ...... cheverso l'esterno portando con sé due uomini e con un tacco riesce a far passare la palla ... CARATESE (4 - 3 - 3) : Ragone 6.5, Giugno 6.5, Besana 5, Gualdi 6 (23' st Paltrinieri 7),...5 Toccante messaggio da parte dell'ex centrocampista del Milan, Massimo: 'Da sei mesi la mia vita e quella della mia famiglia sono state sconvolte dalla malattia di nostro figlio più piccolo. Ad Alessandro è stato diagnosticato il diabete di tipo 1, che è una ... Ex Milan, Ambrosini corre per la ricerca: 'Mio figlio piccolo ha una ... Calciomercato.com