Ambiente: corteo a Firenze per la "giustizia climatica". Striscione: "Non c'è un pianeta B"

Anche a Firenze, come in altre città, si è snodato, stamani 3 marzo 2023, il corteo dell'undicesimo "Sciopero globale per la giustizia climatica". Aperto da uno Striscione con la scritta: 'La nostra rabbia è energia rinnovabile'

