Amazon sospende costruzione della seconda sede in Virginia (Di venerdì 3 marzo 2023) Amazon sospende i lavori di costruzione della sua seconda sede in Virginia. Una decisione che accompagna il maggiore taglio della forza lavoro del colosso delle vendite online. Lo riporta l'agenzia ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 marzo 2023)i lavori disuain. Una decisione che accompagna il maggiore taglioforza lavoro del colosso delle vendite online. Lo riporta l'agenzia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiaPettinelli : Amazon sospende costruzione della seconda sede in Virginia - News24_it : Amazon sospende costruzione della seconda sede in Virginia - fisco24_info : Amazon sospende costruzione della seconda sede in Virginia: Accompagna il maggiore taglio della forza lavoro -