Amazon congela la costruzione del nuovo quartier generale vicino a Washington e prosegue con i tagli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 marzo 2023) Il gruppoha deciso di sospendere ladella seconda parte delgigantesconei pressi ad Arlington, Virginia, negli Stati Uniti. La prima parte del progetto è agli stadi finali e sarà terminata come da programmi A giugno dovrebbero iniziare i primi trasferimenti di addetti. Il secondo lotto viene inveceto come confermato da John Schoettler, capo immobiliare di. Il progetto, del valore complessivo di 2,5 miliardi di dollari, è stato avviato nel 2017 e prevedeva un complesso in grado di ospitare 50mila dipendenti. Diverse città statunitensi erano state messe in competizione dal gruppo per ottenere le condizioni più favorevoli e gli incentivi più cospicui per la scelta dell’area. Gli enti governativi della Virginia ...