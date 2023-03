Alvino sulla Juventus: “La retrocessione è certa” (Di venerdì 3 marzo 2023) Il giornalista Carlo Alvino ha parlato della situazione attuale in cui si trova la Juventus attraverso il proprio account Twitter. Carlo Alvino è intervenuto tramite … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 3 marzo 2023) Il giornalista Carloha parlato della situazione attuale in cui si trova laattraverso il proprio account Twitter. Carloè intervenuto tramite … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JnkNobody : @FilippoNania @Carloalvino Non c’è nessun dubbio sulla scemità di Alvino - antoniogiacomi8 : fate qualcosa x ziliani,pistocchi,varriale,e alvino,questi sono malati, il vaccino anticovid avrà influito sulla lo… - EdoardoBellucc7 : @Carloalvino Alvino: non ci arrivi proprio. Se vuoi le faccio lezione sulla statistica e gli istogrammi. A proposit… - QuestioneDiJuve : @Solodiego60 @AntonelloAng Il problema vero del nostro calcio sono gli pseudo giornalisti che divulgano inesattezze… - BRUNIFEDERICO : Nell'anno in cui la propria squadra domina in campionato e Champions, con il terzo scudetto in tasca dopo oltre tre… -