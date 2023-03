Alunno sospeso fino a giugno per bullismo, genitori chiedono 25mila euro di risarcimento, ma il Tar bocca il ricorso (Di venerdì 3 marzo 2023) Dopo diversi casi di bullismo, il dirigente scolastico di una scuola superiore in provincia di Perugia ha preso una decisione estrema. Uno studente, identificato come l'autore degli atti, è stato sospeso per tutto l'anno scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 3 marzo 2023) Dopo diversi casi di, il dirigente scolastico di una scuola superiore in provincia di Perugia ha preso una decisione estrema. Uno studente, identificato come l'autore degli atti, è statoper tutto l'anno scolastico. L'articolo .

