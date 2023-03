Altro che PSY e Gangnam Style. Oggi le le popstar coreane sono decisamente più chic (Di venerdì 3 marzo 2023) Nomi orecchiabili, silhouette a giunco, fanbase fedelissime che le seguono sui social e ai quattro angoli del globo, imitando i loro look. Ragion per cui i grandi gruppi, da Kering a Lvmh, nel 2023 scelgono le K-pop star come nuove ambassador e testimonial, invitandole come ospiti d’onore delle sfilate e rendendole protagoniste delle campagne adv. E cavalcano l’ondata coreana nota come Hallyu, la passione per la cultura di massa proveniente dalla Penisola dell’Estremo Oriente. Le star alla Paris Fashion Week Donna AI 23/24 guarda le foto Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di venerdì 3 marzo 2023) Nomi orecchiabili, silhouette a giunco, fanbase fedelissime che le seguono sui social e ai quattro angoli del globo, imitando i loro look. Ragion per cui i grandi gruppi, da Kering a Lvmh, nel 2023 scelgono le K-pop star come nuove ambassador e testimonial, invitandole come ospiti d’onore delle sfilate e rendendole protagoniste delle campagne adv. E cavalcano l’ondata coreana nota come Hallyu, la passione per la cultura di massa proveniente dalla Penisola dell’Estremo Oriente. Le star alla Paris Fashion Week Donna AI 23/24 guarda le foto Leggi anche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Li hanno intercettati per soli 2 mesi. E sono venute fuori 15mila pagine di quella che i giudici della Corte d’Appe… - fdragoni : Silvio Brusaferro 'propose di non dare attuazione al Piano pandemico, prospettando soluzioni alternative, impedendo… - UffiziGalleries : Anche #GuidoReni fu sedotto per un breve periodo, quando era a Roma, dal modo caravaggesco di usare la luce e di in… - kooshirecat_ : E se fosse DOC, ve lo dice una che ci è passata, basterebbe lavare il bicchiere ogni giorno, non farlo usare da nes… - magomugo1965 : @carloemme50 Manco cone si scrive, sanno....altro che dignità -