Altro che buco. Dal Superbonus esce un tesoretto (Di venerdì 3 marzo 2023) Come ha certificato l’Istat sul Superbonus, ovvero come già spiegato da Eurostat e più volte ribadito dal Movimento Cinque Stelle, primo sponsor della misura, i bonus edilizi non hanno avuto alcun effetto sul debito pubblico. “Solitamente anche ripetendo mille volte una bugia questa non diventa vera, rimane sempre una bugia. In Italia invece questo principio non sempre funziona: sempre più spesso infatti succede che reiterando a reti e giornali unificati una balla si finisca per scambiarla per verità”, recita un post di Niccolò Morelli rilanciato sul blog di Beppe Grillo. Secondo Meloni e Giorgetti il Superbonus avrebbe causato un fantomatico buco di 120 miliardi nel bilancio dello Stato La bugia, diffusa dal ministro draghiano dell’Economia Giancarlo Giorgetti e dalla premier Giorgia Meloni, riguarda le responsabilità del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 3 marzo 2023) Come ha certificato l’Istat sul, ovvero come già spiegato da Eurostat e più volte ribadito dal Movimento Cinque Stelle, primo sponsor della misura, i bonus edilizi non hanno avuto alcun effetto sul debito pubblico. “Solitamente anche ripetendo mille volte una bugia questa non diventa vera, rimane sempre una bugia. In Italia invece questo principio non sempre funziona: sempre più spesso infatti succede che reiterando a reti e giornali unificati una balla si finisca per scambiarla per verità”, recita un post di Niccolò Morelli rilanciato sul blog di Beppe Grillo. Secondo Meloni e Giorgetti ilavrebbe causato un fantomaticodi 120 miliardi nel bilancio dello Stato La bugia, diffusa dal ministro draghiano dell’Economia Giancarlo Giorgetti e dalla premier Giorgia Meloni, riguarda le responsabilità del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Li hanno intercettati per soli 2 mesi. E sono venute fuori 15mila pagine di quella che i giudici della Corte d’Appe… - fdragoni : Silvio Brusaferro 'propose di non dare attuazione al Piano pandemico, prospettando soluzioni alternative, impedendo… - ale_dibattista : Se l'Italia fosse un Paese normale il ministro che più di ogni altro dovrebbe, in questo momento, dare informazioni… - matteoc1951 : RT @erretti42: a Frontex, né alla Gdf, né alla Guardia Costiera. Dopo la segnalazione – in base alle norme vigenti – si apre un doppio bin… - Captivus_acm : @itsnotanangel @Maurobelga @Spina14_acm La realtà è che uno ha una scuderia che lavora per lui e gli fa la macchina… -