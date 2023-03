Alonso vola nelle libere in Bahrain | l’Aston Martin fa paura persino alla Red Bull La Ferrari per ora non brilla

(Di venerdì 3 marzo 2023) AdessofaRed. Se i test potevano darci indicazioni soltanto parziali, il venerdì di provenon lascia spazio a misunderstanding di sorta: Fernandoè il più veloceFP2 e non si tratta di un caso. L’asturiano rifila un decimo abbondante sia a Verstappen che a Perez (il più veloce al mattino) e si candida siapole position che almeno al podio in gara in, in un primo appuntamento del Mondiale più lungo di sempre che si appresta a essere elettrizzante. Un salto di qualità clamoroso per una vettura, quella inglese, che proprio sul fronte della velocità di punta e della capacità di mettere insieme un giro veloce degno di questo nome ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... thelastcornerit : Gp del Bahrain, FP2: vola Alonso davanti alle Red Bull! - - alessio_morra : #BahrainGP, i risultati delle #Fp2. #Alonso vola ed è 1°, poi le #RedBull con #Verstappen di due millesimi davant… - sportface2016 : VOLA #ALONSO! Il pilota spagnolo davanti alle due #RedBull di #Verstappen e #Perez. #Ferrari giù di motore: ecco i… - lucacirex : Anvedi come vola Nando. #Alonso #AstonMartin #BahrainGP - Leclerc9703 : RT @noeF1loth: @chaarleslechair Alonso in P1 con la Aston che vola, Charles ha problemi alla frizione, Max problemi con saltellamenti ma se… -

16.28 - Si migliora anche Leclerc, monegasco in P3 con 1:31.367 16.28 - Tempi che si abbassano ogni minuto,in P1 con l'Aston Martin. 1:30.907 per il due volte campione del mondo 16.27 - ...Per quanto riguarda gli altri piloti spunta la sagoma di Fernandoche a 42 anni sogna ancora ...gara Il "Best Lap" sembra essere alla portata del solito Max Verstappen (21 in carriera) che...Insomma, la vera sorpresa domenica potrebbe essere quella macchina verde che. Sì, conalla guida.

Il pilota spagnolo dell'Aston Martin Fernando Alonso chiude davanti a tutti dopo la seconda ses ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.00 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA FP2!! Leclerc di nuovo in 1:37.799, Sainz non regge e valica ancora l'1:38.3 16.59 Siamo agli sgoccioli, ultimissimi gi ...