Alonso il più veloce nelle seconde libere del Gp Bahrain

(Di venerdì 3 marzo 2023) MANAMA () (ITALPRESS) – E' dello spagnolo Fernando(Aston Martin) il miglior tempo (1'30?907)FP2 del GP del, prima prova del Mondiale 2023 di Formula 1 che si correrà domenica. Secondo il campione del mondo, l'olandese Max Verstappen (Red Bull), con 169 millesimi di ritardo; terza l'altra Red Bull, quella del messicano Sergio Perez (+171 millesimi). Quarto posto per il monegasco della Ferrari Charles Leclerc (+ 0?460), quinto Nico Hulkenberg (Haas, +0?469), sesto Lance Stroll (Aston Martin, +0?543). Settima l'Alpine di Pierre Gasly (+0?568), ottavo Lewis Hamilton (Mercedes, +0?636), nono Lando Norris (McLaren, + 0?663), decimo il cinese Zhou (Alfa Romeo, +0?679). In difficoltà l'altra “rossa” dello spagnolo Carlos Sainz, 14° ad oltre 1? di ritardo da. – foto ...

Anche lì l'Aston Martin diè stata laveloce davanti alle due Red Bull, con Verstappen meglio di Perez per costanza. Bene anche Leclerc soprattutto con il secondo treno di gomme soft, ...Per quanto riguarda le simulazioni di gara, la Red Bull si è confermata da battere nonostante unche anche nei long run dimostra di avere tra le mani una AMR23 interessantissima.difficile ...15.30 - A brillare nel team di Milton Keynes è stato però - a sorpresa -Sergio Perez di Max ... che hanno visto una Red Bull subito in palla e un Fernandogià bellicoso.