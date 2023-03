Allarme trichinosi in Puglia | l’esperto | “Ci si infetta mangiando carne cruda o poco cotta contaminata”

(Di venerdì 3 marzo 2023) Cresce il bilancio dei casi accertati diin provincia di Foggia. Il totale delle persone colpite da questa malattia infettiva a San Marco in Lamis è arrivato a 10, ma non escluso che nei prossimi giorni emergano nuovi casi. Il servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale della Asl Foggia ha avviato già da alcune settimane una capillare attività di controllo e verifica dei prodotti alimentari con sospetta infestazione da trichinella. “Siamo di fronte a una zoonosi, ovvero una malattia causata dalla presenza di un parassita presente in carni animali infette”, spiega Federico Gobbi, direttore del dipartimento di Malattie Infettive e Tropicali dell’IRCCS Sacro Cuore di Negrar (Verona). I responsabili della malattia infettiva sono nematodi, vermi cilindrici appartenenti al genere Trichinella, un parassita che inizialmente si localizza a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VegPaola : Selezione naturale - Trmtv : Allarme Trichinosi nel Foggiano: mangiare carne tracciata e ben cotta - ledicoladelsud : Allarme trichinosi nel Foggiano: salgono a 10 i casi. L’avrebbero contratta mangiando carne di cinghiale - Massimiliana21 : RT @StefaniaFalone: Allarme trichinosi, mangiano carne di cinghiale: dieci infettati a Foggia In ospedale anche una bimba - StefaniaFalone : Allarme trichinosi, mangiano carne di cinghiale: dieci infettati a Foggia In ospedale anche una bimba -

COS'È LA TRICHINELLOSI La trichinellosi, detta anche, è una zoonosi , cioè una patologia ... COME AVVIENE LA TRASMISSIONE Nessuncontagio da uomo a uomo. La trasmissione umana, ...trichinellosi a Foggia, sospetti sulla carne di cinghiale Il focolaio di trichinellosi (detta anche) potrebbe crescere, secondo gli operatori sanitari che stanno ricostruendo la ...La trichinellosi è una malattia causata da un parassita trasmesso dagli animali all'uomo. In particolare l'infezione insorge mangiando carne cruda o poco cotta di suini, cinghiali o equini contenente ...

Allarme trichinosi, mangiano carne di cinghiale: dieci infettati a Foggia In ospedale anche una bimba Corriere del Mezzogiorno

Sono una decina i casi segnalati in provincia di Foggia di Trichinosi. Ci si ammala mangiando carne non tracciata e poco cotta, da qui la nota della ASL sulle raccomandazioni da seguire ...San Marco in Lamis (Fg), 3 marzo 2023, (Corrieredelmezzogiorno) - Allarme trichinosi a San Marco in Lamis, dopo che la Asl di Foggia ha accertato la presenza del parassita in dieci persone, tra cui an ...