Alis, LetExpo 2023 al via l’8 marzo a Verona: Governo e Pmi a confronto. In mostra anche i mezzi della Difesa (Di venerdì 3 marzo 2023) Tutto pronto per LetExpo 2023, l’evento fieristico di riferimento per il settore della logistica, dei trasporti e dell’intermodalità, organizzato da Alis in collaborazione con VeronaFiere da mercoledì 8 a sabato 11 marzo. “Una manifestazione – sottolinea il presidente di Alis, Guido Grimaldi – che quest’anno propone un programma ricco di incontri con ministri, istituzioni, associazioni, imprese ed enti di formazione sui temi più urgenti per l’agenda politica ed economica del momento. Ringraziamo tutti coloro che stanno credendo in questo nostro grande progetto e che contribuiranno a promuovere e valorizzare il trasporto, la logistica e i servizi alle imprese, che rappresentano i pilastri dell’economia nazionale, europea e mondiale”. IL PROGRAMMA Mercoledì 8 ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 3 marzo 2023) Tutto pronto per, l’evento fieristico di riferimento per il settorelogistica, dei trasporti e dell’intermodalità, organizzato dain collaborazione conFiere da mercoledì 8 a sabato 11. “Una manifestazione – sottolinea il presidente di, Guido Grimaldi – che quest’anno propone un programma ricco di incontri con ministri, istituzioni, associazioni, imprese ed enti di formazione sui temi più urgenti per l’agenda politica ed economica del momento. Ringraziamo tutti coloro che stanno credendo in questo nostro grande progetto e che contribuiranno a promuovere e valorizzare il trasporto, la logistica e i servizi alle imprese, che rappresentano i pilastri dell’economia nazionale, europea e mondiale”. IL PROGRAMMA Mercoledì 8 ...

