Alfonso Signorini lascia la direzione di Chi dopo 17 anni: ecco cosa farà (Di venerdì 3 marzo 2023) La fine di un’epoca? Più che un passo indietro, un passo di lato. dopo diciassette anni Alfonso Signorini non è più il direttore responsabile del settimanale “Chi“, lo annuncia Mondadori in una nota spiegando contestualmente che alla direzione del giornale approda Massimo Borgnis. “Alfonso Signorini, tra i volti di maggior rilievo del mondo dello spettacolo e della tv, intraprende un nuovo percorso all’interno del Gruppo Mondadori finalizzato allo sviluppo di una talent agency dedicata all’intrattenimento. Un progetto in cui Signorini capitalizzerà il profondo know-how e le competenze uniche maturate nel corso della sua carriera. Signorini manterrà un costante impegno su Chi, del quale diventerà, dal prossimo numero, direttore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) La fine di un’epoca? Più che un passo indietro, un passo di lato.diciassettenon è più il direttore responsabile del settimanale “Chi“, lo annuncia Mondadori in una nota spiegando contestualmente che alladel giornale approda Massimo Borgnis. “, tra i volti di maggior rilievo del mondo dello spettacolo e della tv, intraprende un nuovo percorso all’interno del Gruppo Mondadori finalizzato allo sviluppo di una talent agency dedicata all’intrattenimento. Un progetto in cuicapitalizzerà il profondo know-how e le competenze uniche maturate nel corso della sua carriera.manterrà un costante impegno su Chi, del quale diventerà, dal prossimo numero, direttore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Alfonso Signorini lascia la direzione di Chi dopo 17 anni: ecco cosa farà - occhio_notizie : Un nuovo ruolo e una nuova sfida per Alfonso Signorini, che sarà il manager di una talent agency. 'Affronto questa… - jenniferparke32 : Io fossi nei ragazzi non parlerei più dato che in studio parlano e inventano nello specifico la #brucarella offend… - Elvy13432457 : @GrandeFratello @MedInfinityIT Vergogna vergogna autori e Alfonso Signorini venduti sono 5 mesi che avete rotto le… - LiberoMagazine_ : #alfonsosignorini non è più il direttore di #Chi: ecco cosa sta succedendo -