Alfonso Signorini furioso con Edoardo: “L’educazione non te l’hanno insegnata?” (Di venerdì 3 marzo 2023) Momenti di tensioni al GF Vip 7, tanto che Alfonso Signorini ha fatto una bella ramanzina ai vipponi, specialmente a Edoardo Donnamaria. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 3 marzo 2023) Momenti di tensioni al GF Vip 7, tanto cheha fatto una bella ramanzina ai vipponi, specialmente aDonnamaria. L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... maccario_marta : RT @lookandlove: Io sono totalmente come Alfonso signorini quando li guarda. #gintonic - lookandlove : Io sono totalmente come Alfonso signorini quando li guarda. #gintonic - franzesegyusy : Ma Alfonso Signorini chi cazzo si crede di essere? Che persona cattiva e presuntuosa… mi è scaduto #gfvip #alfonsosignorini - mrhazzastyles : Alfonso Signorini hai rotto leggermente il cazzo #gfvip - Novella_2000 : Alfonso Signorini furioso con Edoardo: 'L'educazione non te l'hanno insegnata?' #gfvip #donnalisi -