Alfa Romeo - Imparato | Abbiamo in mente unAlfetta

(Di venerdì 3 marzo 2023) Il segmento C pernon sarà solo Tonale. Quello che voglio fare è un'Alfetta. Lo ha dichiarato Jean-Philippein un'intervista esclusiva rilasciata a Quattroruote, che sarà pubblicata nel numero di aprile della rivista. Il ceo del marchio ha discusso ampiacon noi della strategia e dei programmi del Biscione, da qui al 2028. Confermando buona parte delle anticipazioni dei piani futuri che avevamo pubblicato e riservandoci qualche sorpresa. L'Alfetta è una di queste. Come sarà. Secondo le stesse parole di, si tratterà di una segmento C, più o meno hatch, molto cool. Più che una berlina due volumi tradizionale, insomma, il capo dell'sembra avere inuna carrozzeria berlinetta un po' coupeggiante, più fastback che hatchback. una ...

I motori sono prodotti dalla Ferrari (per le monoposto del Cavallino, dell'e della Haas), dalla Honda (Red Bull ed Alpha Tauri), dalla Mercedes (per le proprie monoposto, per quelle della ...Venne assunto come disegnatore tecnico all'e poi alla CEMSA di Saronno. Nel 1944, rispondendo a un'inserzione, entrò nella squadra della Pagot Film dove si formò come animatore e collaborò ...Eligio Catarinella è stato nominato responsabile diMarketing and Communication Global e riporta a Jean - Philippe Imparato, CEO del Brand. Torinese, laureato in Ingegneria al Politecnico di Torino e con un master in Marketing ...

Alfa Romeo, il ceo Imparato: “Abbiamo in mente un’Alfetta” - Quattroruote.it Quattroruote

Il manager, con oltre 18 anni di esperienza nel settore auto e una lunga carriera prima in Fiat e poi in Fiat Chrysler, sostituisce Francesco Calcara, a sua volta nominato direttore operativo di Free2 ...“Da vero appassionato di auto, lavorare in Alfa Romeo per me è un sogno. Sono onorato di entrare a far parte di questo team in un momento così avvincente come quello della sua transizione verso l’elet ...