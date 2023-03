Alex Sandro: la Juve sempre più vicina al rinnovo del contratto e ad un accordo sulla clausola: le ultime novità (Di venerdì 3 marzo 2023) Sono momenti di grande cambiamento per la Juventus e uno dei protagonisti di questa situazione è Alex Sandro. In passato la società bianconera aveva deciso di non puntare sul suo futuro ma le cose stanno rapidamente mutando. Infatti, il giocatore sembra ormai prossimo a raggiungere il traguardo che potrebbe scatenare il prolungamento automatico del contratto. Una situazione che rende necessari nuovi ragionamenti alla Continassa, la sede della società Juventina. La volontà del calciatore di rimanere in bianconero è già nota da tempo, soprattutto dopo la sua evoluzione tattica a sinistra nella difesa a tre di Max Allegri. Tuttavia, il suo ingaggio è estremamente oneroso per la Juventus e non rispecchia il suo rendimento degli ultimi tre anni. Alex Sandro ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 3 marzo 2023) Sono momenti di grande cambiamento per lantus e uno dei protagonisti di questa situazione è. In passato la società bianconera aveva deciso di non puntare sul suo futuro ma le cose stanno rapidamente mutando. Infatti, il giocatore sembra ormai prossimo a raggiungere il traguardo che potrebbe scatenare il prolungamento automatico del. Una situazione che rende necessari nuovi ragionamenti alla Continassa, la sede della societàntina. La volontà del calciatore di rimanere in bianconero è già nota da tempo, soprattutto dopo la sua evoluzione tattica a sinistra nella difesa a tre di Max Allegri. Tuttavia, il suo ingaggio è estremamente oneroso per lantus e non rispecchia il suo rendimento degli ultimi tre anni....

