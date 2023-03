Alex Sandro, è cambiato tutto: rinnovo più vicino, l'opzione e l'idea della Juve (Di venerdì 3 marzo 2023) Sta cambiando tutto, pure rapidamente. Perché Alex Sandro faceva parte di quella lista di giocatori su cui la Juve aveva già deciso... Leggi su calciomercato (Di venerdì 3 marzo 2023) Sta cambiando, pure rapidamente. Perchéfaceva parte di quella lista di giocatori su cui laaveva già deciso...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : 300 presenze con la Juve! ???? Complimenti Alex Sandro ?? #JuveToro - GiovaAlbanese : Ipotesi panchina per #Vlahovic, per una #Juve più dinamica e meno prevedibile dentro l'area avversaria in partenza.… - cmdotcom : #AlexSandro, è cambiato tutto: rinnovo più vicino, l'opzione e l'idea della #Juve - ACheccozzo : RT @dybalix_: Buongiorno @GiorgiaMeloni, volevo informarla che il signor Alex Sandro Lobi Silva è un immigrato clandestino senza documenti… - Alexvill01 : Alex Sandro il giorno in cui scatta il rinnovo automatico -