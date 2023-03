Alex Belli su Tavassi | “D’accordo con Bruganelli | non c’è limite al peggio”

(Di venerdì 3 marzo 2023) Lo scontro tra Soniaed Edoardoè uno di quei momenti che i fan del Grande Fratello Vip 7 sicuramente non dimenticheranno mai. L’accesa discussione sta facendo molto parlare sui social e non solo i telespettatori, ma pure alcuni ex concorrenti di altre edizioni. Questo è il caso diche ha voluto commentare quanto accaduto. L’attore si è schierato controma d’altronde non è nemmeno la prima volta. Edoardo in passato aveva criticatoprendendolo in giro eaveva risposto a tono sui social. Vediamo che cosa ha detto questa volta.dalla parte di Soniadopo lo scontro conè intervento con il suo profilo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bas_chiara : Buongiorno con una barzelletta: Alex Belli che che parla di manipolazione e limite al peggio. #GFvip - ADelleNotizie : GF VIP Alex Belli dice la sua su Tavassi e Sonia - FiollaBaron : RT @AngelaB58138688: Alex Belli al massimo manipolava la moglie e Soleil mentre un Tavassi ha manipolato tutta l'intera casa ????????#gfvip - AngelaB58138688 : Alex Belli al massimo manipolava la moglie e Soleil mentre un Tavassi ha manipolato tutta l'intera casa ????????#gfvip - CorrenteStella : @AXBproduction @SBruganelli L'unica volta che mi trovo perfettamente d'accordo con Alex Belli -

Certo gli stadi più, shakespeariani e coinvolgenti del mondo hanno aiutato. Nessuno li ha ... Come "nonno" SirFerguson, che è sempre lì, immancabile sugli spalti dell'Old Trafford a ...Scopriamo cosa c'è da sapere su Soleil Sorge, ex corteggiatrice di Uomini e Donne: dalla relazione con Luca Onestini a quella conal GF Vip. Soleil Sorge è nota al pubblico televisivo per aver partecipato a Uomini e Donne , programma in cui ha conquistato il cuore del tronista Luca Onestini. La storia tra i due è ...Considerato uno dei testi piùdella coppia italo/australiana è stato proposto in Italia in ... sabato 4 sarà ospite l'orchestra di Samantha eTosi e per la festa della Donna dell'8 marzo si ...

Alex Belli contro un concorrente del GF Vip: “Subdolo e manipolatore” Notizie.it

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Delia Duran è stata scelta come modella da Pho Firenze per la sfilata organizzata in occasione dell'evento Yes Brand Milano ...