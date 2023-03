Alessandra Canale: età, marito, figli e biografia dell’annunciatrice televisiva (Di venerdì 3 marzo 2023) Alessandra Canale (pseudonimo di Alessandra Pimpinella) è nata a Formia il 31 ottobre 1963 e ha 59 anni di età. E’ un’annunciatrice e conduttrice televisiva. Alessandra Canale età, marito, figli Canale è sposata dal 2013 con Antonio Caliendo, noto procuratore sportivo. Prima del matrimonio e del suo attuale marito, ha avuto un figlio dalla relazione con ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 3 marzo 2023)(pseudonimo diPimpinella) è nata a Formia il 31 ottobre 1963 e ha 59 anni di età. E’ un’annunciatrice e conduttriceetà,è sposata dal 2013 con Antonio Caliendo, noto procuratore sportivo. Prima del matrimonio e del suo attuale, ha avuto uno dalla relazione con ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alessandra_512 : RT @RadioDueLaghi: Una speciale ed emozionante esibizione de Il Volo in apertura a Michelle Impossibile, il programma in onda in prima sera… - viviromatv : dal 16 al 19 MARZO 2023 TEATRO TRASTEVERE RAZZA CANARA di Alessandro Canale REGIA: Emanuele Cecconi e Valerio Pa… - en4ble_ : @Alessandra_Cin In che senso ? Di quale canale parli di quello in streaming ? - baclaura : @carolpantanifi Il più delle volte cambio canale e vado sul 2, vi trovo una certa professionalità. Molto bene inolt… - Alessandra_9_8_ : 'Non vogliamo vedervi litigare, ci viene voglia di cambiare canale!!!'semicit. Se dobbiamo vederci il biliardo h24,… -