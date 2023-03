Aleotti (Menarini): 'Molto soddisfatti dei risultati in oncologia' (Di venerdì 3 marzo 2023) Roma, 3 mar. (Adnkronos Salute) - “Siamo Molto soddisfatti del momento che sta vivendo l'azienda che arriva, dopo decenni di investimenti nel settore dell' oncologia. Una scommessa importante fatta nel periodo del Covid, in pieno lockdown, cioè l'acquisizione negli Usa di una azienda biofarmaceutica (Stemline, ndr) quotata al Nasdaq”. Lo ha detto Lucia Aleotti, membro del board di Menarini, nel corso della presentazione dei dati 2022 del gruppo farmaceutico in un incontro con la stampa. “Oggi - continua Aleotti - le nostre squadre negli Usa stanno lanciando un farmaco approvato dalla Fda (Agenzia del farmaco americana, Ndr) con procedura accelerata e indicato per le donne con un particolare tipo di tumore al seno estremamente refrattario, un farmaco (elacestrant, nome commerciale ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) Roma, 3 mar. (Adnkronos Salute) - “Siamodel momento che sta vivendo l'azienda che arriva, dopo decenni di investimenti nel settore dell'. Una scommessa importante fatta nel periodo del Covid, in pieno lockdown, cioè l'acquisizione negli Usa di una azienda biofarmaceutica (Stemline, ndr) quotata al Nasdaq”. Lo ha detto Lucia, membro del board di, nel corso della presentazione dei dati 2022 del gruppo farmaceutico in un incontro con la stampa. “Oggi - continua- le nostre squadre negli Usa stanno lanciando un farmaco approvato dalla Fda (Agenzia del farmaco americana, Ndr) con procedura accelerata e indicato per le donne con un particolare tipo di tumore al seno estremamente refrattario, un farmaco (elacestrant, nome commerciale ...

