Al via il salone Heli-Expo 2023 con la sfida Leonardo-Airbus (Di venerdì 3 marzo 2023) Da martedì 7 marzo a giovedì 9 la citta di Atlanta diverrà il centro del mondo elicotteristico in occasione di Hai Heli-Expo 2023, il “salone dell'ala rotante” che raduna costruttori, operatori, istituzioni e tutta la filiera di un comparto che sta crescendo velocemente e che sta ritrovando dinamismo in diverse nicchie del suo mercato. Per l'Italia ci sarà ovviamente Leonardo reduce dal salone aerospaziale australiano dove ha già annunciato nuove vendite, ma anche la filiera italiana con una trentina di aziende specializzate nella componentistica. Dal salone di Atlanta si aspettano dichiarazioni positive, come già aveva dichiarato a Panorama qualche settimana fa il capo della divisione elicotteri di Leonardo Gian Piero Cutillo, intervistato durante la ... Leggi su panorama (Di venerdì 3 marzo 2023) Da martedì 7 marzo a giovedì 9 la citta di Atlanta diverrà il centro del mondo elicotteristico in occasione di Hai, il “dell'ala rotante” che raduna costruttori, operatori, istituzioni e tutta la filiera di un comparto che sta crescendo velocemente e che sta ritrovando dinamismo in diverse nicchie del suo mercato. Per l'Italia ci sarà ovviamentereduce dalaerospaziale australiano dove ha già annunciato nuove vendite, ma anche la filiera italiana con una trentina di aziende specializzate nella componentistica. Daldi Atlanta si aspettano dichiarazioni positive, come già aveva dichiarato a Panorama qualche settimana fa il capo della divisione elicotteri diGian Piero Cutillo, intervistato durante la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OrianaDavini : Al via domani il Salone del #Vino di #Torino, prima edizione con oltre 100 eventi --> - VeraAle02 : Micol dice a Milena in salone che se ne vuole andare e domani farà l'appello. Sfortunatamente gli verrà detto in co… - RosannaCastag10 : @MecozziAntonia @Chiara_Bonati Ne sono convinta! Però mi chiedo, come mai proprio Ivana l'hanno fatta andare in sa… - ComunediGenova : ? Stelle nello #Sport, al via la 24a edizione ?????????????? Il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi ha ospitato la… - tricologa : FESTA DELLE DONNE ALLE PORTE!?? Fai un regalo con il cuore alla tua donna! Chiamaci allo 0362910149 o vieni a trovar… -