Al via i lavori di Rfi allo scalo ferroviario di Fondi-Sperlonga

Fondi – Riqualificazione della sala d'attesa, arredi più moderni e confortevoli, tinteggiatura delle facciate, una nuova pensilina d'ingresso, servizi igienici interni accessibili mediante tornello e gettoniera e realizzazione di due nuove coperture sul primo marciapiede a servizio dei viaggiatori: sono alcuni dei dettagli dell'intervento di manutenzione straordinaria che interesserà la stazione di Fondi-Sperlonga. I lavori, a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), acquisiti tutti i pareri e i permessi dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina e dal Comune di Fondi, prenderanno il via la prossima settimana. Non ci saranno disagi per quanto riguarda il parcheggio dello scalo e la pensilina dei bus sarà traslata di alcune decine di metri

