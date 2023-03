Aiuti di Stato, la Commissione Ue contro l’Italia: «Recuperi le esenzioni Ici concesse agli enti non commerciali» (Di venerdì 3 marzo 2023) La Commissione europea ha ordinato all’Italia di recuperare gli Aiuti di Stato illegali concessi, tra il 2006 e il 2011, ad alcuni enti non commerciali sotto forma di esenzione dall’imposta comunale sugli immobili, l’Ici. La decisione dell’esecutivo europeo è in realtà soltanto l’ultima tappa di un processo che si trascina da un decennio. Nel 2012, infatti, Bruxelles aveva scelto di non ordinare all’Italia il recupero degli Aiuti illegali perché le banche dati non consentivano l’identificazione dei beneficiari. Nel 2018, poi, una sentenza della Corte di giustizia europea ha annullato (almeno parzialmente) la decisione di Bruxelles. Secondo i giudici, l’esenzione fiscale dell’Italia era sì ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 marzo 2023) Laeuropea ha ordinato aldi recuperare glidiillegali concessi, tra il 2006 e il 2011, ad alcuninonsotto forma di esenzione dall’imposta comunale sugli immobili, l’Ici. La decisione dell’esecutivo europeo è in realtà soltanto l’ultima tappa di un processo che si trascina da un decennio. Nel 2012, infatti, Bruxelles aveva scelto di non ordinare alil recupero degliillegali perché le banche dati non consvano l’idficazione dei beneficiari. Nel 2018, poi, una sentenza della Corte di giustizia europea ha annullato (almeno parzialmente) la decisione di Bruxelles. Secondo i giudici, l’esenzione fiscale delera sì ...

