Agnetha era la superstar degli ‘ABBA’ – siediti prima di vedere com’è oggi | a 72 anni

Leggi su it.newsner

(Di venerdì 3 marzo 2023) Gli ABBA sono ben noti in questi giorni come una delle band più leggendarie del pianeta. Ancora, il quartetto svedese è unain tutto il mondo. Eppure uno dei membri del gruppo,Faltskog, ha scelto una vita al di fuori dei riflettori. La Faltskog, insieme ad-Frid Lyngstad, è stata uno dei principali cantantiABBA. Con una grande voce pop di tutti i tempi, ha fatto ballare la gente con alcune canzoni, spezzando i loro cuori con altre. Soprattutto, però, è diventata una delle icone musicali più affascinanti di tutti i tempi insieme ai suoi colleghi membri della band. In questi giorni,vive una vita stabile in Svezia, ma ciò non significa che non stia ancora producendo nuova musica. Ora, a 72, ha un aspetto ...