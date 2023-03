Aggressione al Michelangiolo | interrogati per 5 ore i tre maggiorenni negli uffici della Digos

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pdnetwork : Silenzio e censura. Questa è la destra sui fatti di #Firenze. Silenzio sull'aggressione squadrista al liceo Michel… - chiaragribaudo : Il Consiglio regionale Toscana approva una mozione di condanna all'aggressione squadrista del Liceo Michelangiolo.… - fdragoni : «Un volantinaggio dei ragazzi di destra. Sono usciti quelli dei Collettivi e hanno cominciato ad insultarli e strap… - IlSedutomulo : RT @PBerizzi: Sono passati 11 giorni dall'aggressione squadrista davanti al liceo Michelangiolo di Firenze e la premier Giorgia Meloni e il… - StellaSirio60 : RT @PBerizzi: Sono passati 11 giorni dall'aggressione squadrista davanti al liceo Michelangiolo di Firenze e la premier Giorgia Meloni e il… -

Cinque ore di interrogatorio a Firenze per i tre maggiorenni, tra i 18 e i 20 anni, riconducibili ad Azione studentesca indagati per l'aggressione ai due studenti del liceo classico Michelangiolo dello scorso 18 febbraio. "Molto serenamente hanno risposto a tutte le domande e hanno dato la loro versione", ha detto il loro difensore. Firenze, manifestazione del 4 marzo: i sindacati Cgil, Cisl e Uil e le RSU delle scuole del capoluogo toscano per protestare contro l'aggressione davanti al liceo. Le adesioni aumentano di giorno in giorno con la presenza anche di importanti rappresentanti della politica.

Aggressione Michelangiolo, Piantedosi difende Valditara: 'Libertà di pensiero. La violenza va oltre i colori politici' 055firenze

Sono stati interrogati per 5 ore, negli uffici della Digos, a Firenze, i tre maggiorenni, tra i 18 e i 20 anni, riconducibili ad Azione studentesca, indagati per l'aggressione a due studenti del liceo ...Cinque ore di interrogatorio a Firenze per i tre maggiorenni, tra i 18 e i 20 anni, riconducibili ad Azione studentesca indagati per l'aggressione ai due studenti del liceo classico Michelangiolo dell ...