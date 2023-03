Aggiornamento graduatoria interna istituto docenti ed ATA, tutti i documenti necessari: dalla circolare al format di aggiornamento punteggio (Di venerdì 3 marzo 2023) graduatoria interna di istituto: una volta assunti a tempo indeterminato, per i docenti di ruolo questa diventa la graduatoria che determina la vita professionale all’interno della provincia. Qualora infatti nella scuola si verifichi una contrazione di organico i primi a perdere il posto sono gli ultimi in graduatoria. Tutta la documentazione necessaria … Questo ed L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 3 marzo 2023)di: una volta assunti a tempo indeterminato, per idi ruolo questa diventa lache determina la vita professionale all’interno della provincia. Qualora infatti nella scuola si verifichi una contrazione di organico i primi a perdere il posto sono gli ultimi in. Tutta la documentazionea … Questo ed L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Aggiornamento graduatoria interna istituto docenti ed ATA, tutti i documenti necessari: dalla circolare al format d… - concorsando_it : Si avvicina sempre più l’aggiornamento delle graduatorie ATA, previsto per marzo 2024. Pertanto affrettati a conse… - rep_torino : Graduatoria in scadenza: è a rischio il concorso per 400 infermieri [di Sara Strippoli] [aggiornamento delle 10:29] -