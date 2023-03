AEW: In arrivo un nuovo show femminile? (Di venerdì 3 marzo 2023) La divisione femminile della AEW non è stata esente da critiche sin dalla nascita della compagnia, ma pare che Tony Khan abbia idee precise su come migliorare la situazione. All Elite Women Per aumentare l’hype in vista di AEW Revolution, PPV che si terrà il 5 marzo, Tony Kahn ha tenuto una media call in cui ha parlato di diversi argomenti scottanti nel mondo del wrestling. Durante la call Kahn ha anche condiviso la sua visione per un futuro show tutto al femminile intitolato “All Elite Women”, marchio che è stato depositato dalla compagnia ad Agosto. ” Mi piacerebbe che lo show diventasse una realtà effettiva. E’ un’idea che mi frulla nella testa da molto tempo, per questo ho depositato il marchio, penso sia un’ottima idea. Abbiamo tante ragazze di talento nel roster, e mi piacerebbe utilizzarle al ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 3 marzo 2023) La divisionedella AEW non è stata esente da critiche sin dalla nascita della compagnia, ma pare che Tony Khan abbia idee precise su come migliorare la situazione. All Elite Women Per aumentare l’hype in vista di AEW Revolution, PPV che si terrà il 5 marzo, Tony Kahn ha tenuto una media call in cui ha parlato di diversi argomenti scottanti nel mondo del wrestling. Durante la call Kahn ha anche condiviso la sua visione per un futurotutto alintitolato “All Elite Women”, marchio che è stato depositato dalla compagnia ad Agosto. ” Mi piacerebbe che lodiventasse una realtà effettiva. E’ un’idea che mi frulla nella testa da molto tempo, per questo ho depositato il marchio, penso sia un’ottima idea. Abbiamo tante ragazze di talento nel roster, e mi piacerebbe utilizzarle al ...

