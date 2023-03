AEW | Il ritorno di CM Punk potrebbe essere vicino | situazione spinosa per Tony Khan

(Di venerdì 3 marzo 2023) I ben noti fatti di All Out hanno provocato un notevole contraccolpo e danneggiato la reputazione di CMsia all’interno della AEW che nel business in generale. Le conseguenze dei suoi duri commenti sono diventate argomento di discussione ancora oggi, ma pare che ildel Second City Savior sia, cosa checausare dei problemi alla All Elite. Secondo Dave Meltzer del Wrestling Observer Newsletter,avere parecchie dinamiche spinose, in cambio deldi CM: “si trova in una posizione davvero difficile. Riportaree non metterlo al top probabilmente non farà felice, e metterlo al top forse ...

