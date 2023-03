“Aereo in caduta libera per diversi secondi, a bordo era il caos”: volo Lufthansa costretto all’atterraggio di emergenza, 7 feriti (Di venerdì 3 marzo 2023) “Durante il servizio di cena, improvvisamente si è verificato un ‘wind shear’, l’Aereo è aumentato di quota, poi siamo precipitati di 1.000 piedi. È stato come una caduta libera di cinque secondi dalla cima di un ottovolante. Piatti e bicchieri erano finiti sul soffitto e la mia borsa, che si trovava sul pavimento, è volata dietro di me verso destra. A bordo era il caos, tutti eravamo nel panico”. E’ questo il racconto fatto alla Cnn da Susan Zimmerman una passeggera (incinta di cinque mesi) del volo Lufthansa decollato giovedì 2 marzo da Austin, in Texas, e diretto a Francoforte: l’Aereo non è mai arrivato a destinazione ma è stato invece costretto ad un atterraggio di emergenza al Dulles ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) “Durante il servizio di cena, improvvisamente si è verificato un ‘wind shear’, l’è aumentato di quota, poi siamo precipitati di 1.000 piedi. È stato come unadi cinquedalla cima di un ottovolante. Piatti e bicchieri erano finiti sul soffitto e la mia borsa, che si trovava sul pavimento, è volata dietro di me verso destra. Aera il, tutti eravamo nel panico”. E’ questo il racconto fatto alla Cnn da Susan Zimmerman una passeggera (incinta di cinque mesi) deldecollato giovedì 2 marzo da Austin, in Texas, e diretto a Francoforte: l’non è mai arrivato a destinazione ma è stato invecead un atterraggio dial Dulles ...

