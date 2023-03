Adolescenti chiusi in casa, chi sono gli ‘hikikomori’ italiani (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – sono circa 54mila i giovani ‘hikikomori’ italiani, ovvero quei ragazzi che hanno deciso di ritirarsi dalla vita sociale e scolastica arrivando a non uscire di casa per lunghi periodi, limitando al minimo i rapporti con l’esterno e mantenendo i contatti prevalentemente attraverso Internet. Un fenomeno emerso in Giappone, Paese da cui deriva infatti il termine ‘hikikomori’, e studiato principalmente in quel contesto, ma che nel 2021 è stato oggetto di un’indagine anche in Italia. La ricerca, promossa dal Gruppo Abele in collaborazione con l’Università della Strada, è stata realizzata dall’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa (Cnr-Ifc) con l’obiettivo di fornire una stima quantitativa dell’isolamento volontario nella popolazione adolescente. ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) –circa 54mila i giovani, ovvero quei ragazzi che hanno deciso di ritirarsi dalla vita sociale e scolastica arrivando a non uscire diper lunghi periodi, limitando al minimo i rapporti con l’esterno e mantenendo i contatti prevalentemente attraverso Internet. Un fenomeno emerso in Giappone, Paese da cui deriva infatti il termine, e studiato principalmente in quel contesto, ma che nel 2021 è stato oggetto di un’indagine anche in Italia. La ricerca, promossa dal Gruppo Abele in collaborazione con l’Università della Strada, è stata realizzata dall’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa (Cnr-Ifc) con l’obiettivo di fornire una stima quantitativa dell’isolamento volontario nella popolazione adolescente. ...

