Addio mio amore | in radio il nuovo singolo di Tiziano Ferro

Da venerdì 3 marzo, è disponibile per la programmazione radiofonica il singolo "Addio mio amore" di Tiziano Ferro. L'artista ha scritto musica e testo del brano contenuto nel suo ultimo album, già disco d'oro, "Il mondo è nostro"."Addio mio amore è una canzone elettro anni Ottanta che parla di depressione. La depressione – racconta Tiziano Ferro – è l'amante oscura che ha dominato la mia vita per tantissimo tempo e a cui, però, dico Addio in questa canzone. La depressione è una abile nemica, ti spiega la vita a modo suo, e sempre in maniera distruttiva. Diventa una droga, quindi, una dipendenza dalla quale liberarsi è complesso e doloroso. Di certo possibile, chiedendo aiuto. È una canzone al limite ...

