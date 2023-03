Addio al giornalista Armandino De Rosa. E’ stato per anni nell’ufficio stampa della Regione Campania (Di venerdì 3 marzo 2023) Si è spento, dopo una breve malattia, all’età di 74 anni, il giornalista Armando De Rosa, da tutti conosciuto come Armandino. Originario di Villaricca, dopo una breve esperienza come funzionario di banca, è stato per diversi anni componente dell’ufficio stampa della Regione Campania. Impegnato negli organismi di categoria è stato anche consigliere nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, in rappresentanza dei pubblicisti della Campania. Impegnato anche in campo sindacale con il Movimento unitario dei giornalisti. Legatissimo alla sua terra ha sempre promosso le attività della Pro Loco di Villaricca (di cui era presidente in carica) ed è ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 3 marzo 2023) Si è spento, dopo una breve malattia, all’età di 74, ilArmando De, da tutti conosciuto come. Originario di Villaricca, dopo una breve esperienza come funzionario di banca, èper diversicomponente dell’ufficio. Impegnato negli organismi di categoria èanche consigliere nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, in rappresentanza dei pubblicisti. Impegnato anche in campo sindacale con il Movimento unitario dei giornalisti. Legatissimo alla sua terra ha sempre promosso le attivitàPro Loco di Villaricca (di cui era presidente in carica) ed è ...

