Addio a Wayne Shorter | l’elogio del sassofono

R.I.P. Addio a Wayne Shorter, icona del sassofono jazz che non disdegnò incursioni anche in altri generi. E' morto a 89 anni Wayne Shorter, sassofonista eclettico. Fissò i canoni dell'hard-bop e definì il jazz-rock. Un altro grandissimo ci lascia addio a Wayne Shorter. Addio Maestro, Joe ti aspetta! Riposa in pace Wayne Shorter.

Il mondo della musica è in lutto per la morte dell'iconico sassofonistaShorter . Tra i più grandi musicisti jazz americani, Shorter è morto il 2 marzo 2023 in un ospedale di Los Angeles, in California, all'età di 89 anni. Ad annunciare la morte del sassofonista, ...Scheda artista:Shorter TAGS Joe Zawinul , Miles Davis ,Shorter , Weather Report La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale © ...E' morto all'eta' di 89 anniShorter, leggendario sassofonista considerato uno dei piu' grandi compositori jazz Usa. Lo ha riferito la sua agente, Alisse Kingsley, senza specificare le cause del decesso. Dal 1964, e fino al ...

Addio a Wayne Shorter, icona del sassofono jazz che non disdegnò incursioni anche in altri generi RaiNews

Jazz in lutto per la morte di Wayne Shorter, iconico sassofonista che ha fatto la storia del genere musicale in America ...Il mondo della musica jazz in lutto per la morte di Wayne Shorter, uno dei più grandi maestri del sassofono. La triste notizia del musicista – che aveva 89 anni – è stata data dalla sua promoter Aliss ...