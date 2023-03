Ad Atripalda la mostra dedicata al Giro D’Italia

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNei giorni 11 e 12 marzo, presso l’ampio show-room dell’azienda di, un weekend davvero inedito per tutti gli appassionati di ciclismo. Esposizione della straordinaria coppa “Trofeo senza fine”, di cimeli del, con proiezioni, personaggi e un’avvincente pedalata in Irpinia per gli appassionati. Poi a maggio la 5^ tappa partirà daper concludersi a Salerno dove MielePiù è presente con l’altro stabilimento da anni. Sale sempre più la febbre e l’entusiasmo per le due tappe irpine della 106^ edizione delche attraverserà la nostra provincia il 9 e il 10 maggio prossimi. In particolare, c’è grande attesa adda dove partirà la quinta tappa che si concluderà a Salerno dopo 172 km. Infatti, presso gli ampi spazi ...