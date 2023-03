Achraf Hakimi, il calciatore del Paris Saint-Germain sotto inchiesta per violenza sessuale (Di venerdì 3 marzo 2023) Achraf Hakimi, calciatore del Paris Saint-Germain e della nazionale marocchina è stato accusato di violenza sessuale su una 24enne. Lo hanno confermato oggi 3 marzo, i pubblici ministeri di Nanterre all’Agence France-Presse. Il giocatore marocchino, scrive Le Monde, è stato ascoltato giovedì dagli investigatori della sicurezza territoriale di Hauts-de-Seine di Parigi e posto sotto controllo giudiziario. Secondo una fonte della polizia, citata dal quotidiano francese, la ragazza avrebbe raccontato di essere stata violentata dal giocatore del Paris Saint-Germain, ex Inter, nella sua casa di Boulogne-Billancourt, alla periferia ovest di Parigi. I due si sarebbero conosciuti su Instagram. ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 marzo 2023)dele della nazionale marocchina è stato accusato disu una 24enne. Lo hanno confermato oggi 3 marzo, i pubblici ministeri di Nanterre all’Agence France-Presse. Il giocatore marocchino, scrive Le Monde, è stato ascoltato giovedì dagli investigatori della sicurezza territoriale di Hauts-de-Seine di Parigi e postocontrollo giudiziario. Secondo una fonte della polizia, citata dal quotidiano francese, la ragazza avrebbe raccontato di essere stata violentata dal giocatore del, ex Inter, nella sua casa di Boulogne-Billancourt, alla periferia ovest di Parigi. I due si sarebbero conosciuti su Instagram. ...

