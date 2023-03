Achraf Hakimi e le accuse di stupro: la procura di Nanterre annuncia l’incriminazione del giocatore (Di venerdì 3 marzo 2023) A meno di una settimana dall’apertura di un’inchiesta su Achraf Hakimi per presunto stupro, secondo quanto riportato dai media francesi, la procura di Nanterre ha annunciato l’incriminazione del giocatore del Paris Saint-Germain, ex Inter. Il calciatore marocchino è accusato da una donna di 24 anni di atti sessuali contro la volontà della vittima, che non ha voluto sporgere denuncia. Gli inquirenti della sicurezza territoriale di Hauts-de-Seine hanno ascoltato ieri le parole di Hakimi, il quale è stato poi incriminato da un giudice istruttore e posto in libertà vigilata. Negli scorsi giorni si è parlato molto delle accuse della presunta vittima: secondo la sua versione, i fatti si sono svolti a casa del nazionale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) A meno di una settimana dall’apertura di un’inchiesta super presunto, secondo quanto riportato dai media francesi, ladihatodeldel Paris Saint-Germain, ex Inter. Il calciatore marocchino è accusato da una donna di 24 anni di atti sessuali contro la volontà della vittima, che non ha voluto sporgere denuncia. Gli inquirenti della sicurezza territoriale di Hauts-de-Seine hanno ascoltato ieri le parole di, il quale è stato poi incriminato da un giudice istruttore e posto in libertà vigilata. Negli scorsi giorni si è parlato molto delledella presunta vittima: secondo la sua versione, i fatti si sono svolti a casa del nazionale ...

Hakimi indagato per stupro: è in libertà vigilata La Procura di Nanterre ha confermato che Achraf Hakimi, giocatore del PSG ed ex Inter, è stato incriminato per stupro. A riportarlo è l'Agenzia France-Presse. Hakimi è stato ascoltato giovedì dagli investigatori della sicurezza territoriale di Hauts-de-Seine. Il terzino del Paris Saint-Germain è stato messo sotto inchiesta per stupro. Indagato dallo scorso fine settimana, il 24enne ex giocatore dell'Inter è stato interrogato e messo in libertà vigilata. L'ex Inter è accusato da una donna di 24 anni, che non ha voluto sporgere denuncia. Secondo la presunta vittima, i fatti si sono svolti a casa del nazionale marocchino lo scorso 25 febbraio a Boulogne.