Accoltellato in strada muore in ospedale (Di venerdì 3 marzo 2023) Un 25enne di cui non si conoscono ancora le generalità è morto al Policlinico San Matteo di Pavia dove era stato ricoverato d'urgenza dopo essere stato Accoltellato giovedì sera per strada a Mortara (... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 marzo 2023) Un 25enne di cui non si conoscono ancora le generalità è morto al Policlinico San Matteo di Pavia dove era stato ricoverato d'urgenza dopo essere statogiovedì sera pera Mortara (...

Accoltellato in strada durante una lite a Mortara, 25enne morto in ospedale Un 25enne di cui non si conoscono ancora le generalità è morto al Policlinico San Matteo di Pavia dove era stato ricoverato d'urgenza dopo essere stato accoltellato ieri sera per strada a Mortara (Pavia), in Lomellina. Sul fatto stanno indagano i carabinieri coordinati dalla Procura di Pavia.