Accoltellato in strada durante una lite a Mortara, 25enne morto in ospedale (Di venerdì 3 marzo 2023) Un 25enne di cui non si conoscono ancora le generalità è morto al Policlinico San Matteo di Pavia dove era stato ricoverato d'urgenza dopo essere stato Accoltellato ieri sera per strada a Mortara (... Leggi su leggo (Di venerdì 3 marzo 2023) Undi cui non si conoscono ancora le generalità èal Policlinico San Matteo di Pavia dove era stato ricoverato d'urgenza dopo essere statoieri sera per(...

Accoltellato in strada durante una lite a Mortara, 25enne morto in ospedale Un 25enne di cui non si conoscono ancora le generalità è morto al Policlinico San Matteo di Pavia dove era stato ricoverato d'urgenza dopo essere stato accoltellato ieri sera per strada a Mortara (Pavia), in Lomellina. Sul fatto stanno indagano i carabinieri coordinati dalla Procura di Pavia.