(Di venerdì 3 marzo 2023) “A proposito delminima per accedere aidovrebbe imitare la Francia. L’Assemblée nationale discuterà infatti unaper innil limite a 15. Nel nostro Paese è a 14 e andrebbe alzato a 16, come propone l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza sin dal 2018”. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenparl : Accesso ai social, Garlatti: “Bene la proposta francese di alzare l’età, ma l’Italia sce ... - - idda_giovanni : @giubileif Io credo che gli amministratori dei social dovrebbero selezionare i cretini dalle persone normali. I cre… - mikko83rm : @rumba_magica Bisogna fare l'accesso alle piattaforme social con spid o cie. Così certi soggetti la smettono di fare bordelli. - lagrandenazione : @14Orlandi @cecilia_strada Si. Che tu abbia accesso ai social. - mariellagiammar : Maggiore età per i social, la Francia discute una proposta di legge che fissa una soglia per l' accesso ai social.… -

... edito da Baldini+Castoldi, in uscita il prossimo 10 marzo, e poi ancora l'a un prestigioso ... Il successo degli ascolti si riflette anche nei dati provenienti dai: 428mila interazioni ...Modificare per legge l'età minima per l'aiinfatti non basta perché, lo sappiamo tutti, con l'autodichiarazione dell'età tale vincolo può essere facilmente aggirato. 'Per questo, al ...Secondo l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Carla Garlatti, il limite dovrebbe essere alzato a 16 anni. Attualmente è a 14. "È opportuno che il legislatore o il governo italiano trovino ...

Accesso ai social, AGIA: “Bene la proposta francese di alzare l’età, ma l’Italia scelga 16 anni” Orizzonte Scuola

Secondo Garlatti, “modificare il limite minimo per l’accesso ai social però non basta perché, lo sappiamo tutti, esso può essere facilmente aggirato. Per questo, al termine di un tavolo di lavoro ...L'idea del deputato centrista francese del gruppo Horizons Laurent Marcangeli è arrivata all'Assemblée Nationale. Lo scopo, come sostiene il deputato, è salvaguardare i più piccoli e mettere in guardi ...