Abraham è diventato papà: è nato il piccolo Amari. Il centravanti inglese è pronto ad affrontare la Juventus nel migliore dei modi. La Roma festeggia Tammy Abraham. Oggi il centravanti inglese è diventato padre per la prima volta. Leah, la fidanzata di Tammy, ha infatti dato alla luce Amari, il piccolo della coppia. Lo scorso 31 dicembre la coppia aveva organizzato una festa nella loro villa insieme a parenti e amici per scoprire il sesso del figlio: tante stelle filanti blu hanno svelato la sopresa. Il giocatore ha pubblicato sui social il primo scatto insieme a suo figlio: il migliore dei modi per affrontare la Juventus nella sfida di domenica sera all'Olimpico. "Il regalo più grande della vita: Amari Abraham 03/03/2023": con questo messaggio, una foto e un cuore su Instagram, Tammy Abraham ha annunciato di essere diventato padre.

