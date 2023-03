Abisso di Palermo designato per la sfida col Bari

(Di venerdì 3 marzo 2023) Rosariodella sezione diè l’Arbitroper dirigere ASCOLI-, match valido per la 28^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma domenica 5 marzo, alle ore 15:00, al Del Duca di Ascoli. Gli Assistenti sono Valerio Vecchi di Lamezia Terme e Marco Trinchieri di Milano. Quarto Ufficiale e VAR rispettivamente Mario Perri e Federico La Penna, entrambi della sezione di Roma 1. AVAR Matteo Marcenaro di Genova Fonte articolo e foto: www.ascolicalcio1898.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

La partita è più brutta del meteo perché di queste squadre in crisi e nell'di una crisi di ... Ilrisponde con una traversa di un sempre mobile Tutino e noi ci rincuoriamo un po'. Ma i ...di. Padroni di casa dati favoriti col segno '1' quotato mediamente 2.10. Tabellino CITTADELLA: Kastrati E., Antonucci M. (dal 37 st Embalo C.), Branca S., Crociata G. (dal 1 st ...20.30 FERRIERI CAPUTI MOKHTAR -IV: LEONE VAR: BANTI (ON - SITE STADIO "CIRO ... 20.30 MINELLI AFFATATO - SEVERINO IV: GANDINO VAR: ZUFFERLI AVAR:MODENA " ASCOLI ...

Ascoli-Bari, arbitra Abisso di Palermo: precedente positivo in stagione La Bari Calcio

Ascoli-Bari sarà diretta da Rosario Abisso della sezione di Palermo. Il fischietto siciliano sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Trinchieri di Milano e Valerio Vecchi di Lamezia Terme. Quarto uomo ...Ascoli-Bari ad Abisso. Tre sconfitte per il Picchio in 8 precedenti (l'ultima a Santo Stefano con la Reggina) - picenotime.it - IT ...