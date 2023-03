“Abbiamo preso anche lei”. Messina Denaro, altro arresto eccellente: la scoperta sui pizzini (Di venerdì 3 marzo 2023) Messina Denaro, nuovo colpo alla famiglia del boss: c’è un altro arresto eccellente. Secondo la procura sarebbe stata lei a gestire la cassa e i pizzini con i quali l’ex primula rossa di Cosa Nostra impartiva gli ordini. Il pool coordinato dal procuratore Maurizio de Lucia e dall’aggiunto Paolo Guido le contesta l’accusa di associazione mafiosa: “Per aver gestito la cassa della famiglia” ed essere stata “punto di riferimento della riservata catena dei pizzini del latitante”, ribadisce l’ordinanza firmata dal gip di Palermo Alfredo Montalto. L’operazione è stata condotta dal Ros, dai carabinieri del Comando provinciale di Trapani e dallo squadrone dei Cacciatori di Sicilia. Madre di Lorenza Guttadauro, l’avvocato che, dal giorno del suo arresto, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 3 marzo 2023), nuovo colpo alla famiglia del boss: c’è un. Secondo la procura sarebbe stata lei a gestire la cassa e icon i quali l’ex primula rossa di Cosa Nostra impartiva gli ordini. Il pool coordinato dal procuratore Maurizio de Lucia e dall’aggiunto Paolo Guido le contesta l’accusa di associazione mafiosa: “Per aver gestito la cassa della famiglia” ed essere stata “punto di riferimento della riservata catena deidel latitante”, ribadisce l’ordinanza firmata dal gip di Palermo Alfredo Montalto. L’operazione è stata condotta dal Ros, dai carabinieri del Comando provinciale di Trapani e dallo squadrone dei Cacciatori di Sicilia. Madre di Lorenza Guttadauro, l’avvocato che, dal giorno del suo, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : ?? 'L’infortunio degli Australian Open è risolto, ma non sono ancora al 100%. Le cose stanno andando bene, quindi as… - jasxchri_matti : RT @Giulia22tr: 'how fast the night changes' Un anno da quando hai preso la maglia d'oro e da quando hai potuto mostrare te stesso anche su… - Giulia22tr : 'how fast the night changes' Un anno da quando hai preso la maglia d'oro e da quando hai potuto mostrare te stesso… - carmen_cupini : RT @WildLukita: Caro Matteo, vi abbiamo seguiti giorni e notte, registrati, fatto tweet. Abbiamo riso con voi, pianto, preso pali, ci siam… - Marameo0 : RT @WildLukita: Caro Matteo, vi abbiamo seguiti giorni e notte, registrati, fatto tweet. Abbiamo riso con voi, pianto, preso pali, ci siam… -