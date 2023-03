A$AP Rocky | nuovo testimonial Gucci Guilty | inizia la giornata con nove spruzzate di profumo

(Di venerdì 3 marzo 2023) È pomeriggio al Four Seasons Hotel di Milano. Fuori la fashion week è in fermento, i paparazzi e chi è in cerca di celebrità affollano i marciapiedi. All'interno del maestoso hotel in una suite protetta da due grossi buttafuori italiani, la vibe è pacifica, proprio come piace ad. Il rapper, e icona di stile, è seduto su una poltrona. È appena arrivato in città per la sfilata di, che coincide con il lancio della nuova campagna per(ilche è il fiore all’occhiello della casa di moda italiana), a cui partecipa insieme ad Elliott Page e Julia Garner. Sono arrivati tè e frutta fresca tagliata, e un set di profumi è appoggiato sul tavolo accanto a, che indossa un blazer di ...

Protagonisti del nuovo spot dell' iconica fragranza tre membri della Gucci Family, i brand ambassadors Julia Garner e Elliot Page ed. La nuova campagna di Gucci Guilty approfondimento ...All'inizio di febbraio la nove volte vincitrice di Grammy ha annunciato di aspettare un altro figlio dal rapperdopo il Super Bowl, dove si è esibita dal vivo per la prima volta in sette ...L'evento ha catalizzato come sempre una folla di vip: da Salma Hayek PinaultDakota Johnson ,senza Rihanna , Julia Garner e le celebrity di casa nostra, come i Måneskin , ...

Asap Rocky, Julia Garner e Elliot Page insieme nella nuova campagna di Gucci. VIDEO Sky Tg24

