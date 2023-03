A Venezia la musica delle compositrici romantiche

(Di venerdì 3 marzo 2023) Rita Strohl, Cécile Chaminade e molte altre, scrittrici e pittrici sono le donne che per secoli si sono dovute fingere uomini, ricorrere all'anonimato ed a pseudonimi maschili per ...

In occasione dell'8 marzo, la Giornata internazionale dei diritti delle donne, il Palazzetto Bru Zane diracconta le compositrici e l' altra storia dellacon un concerto delle mélodies ...Ancona " Per la 101ma Stagione Concertistica 2022 " 2023 degli Amici delladi Ancona al Teatro Sperimentale alle 18 Impurissima foemina: Ars Ludi (Leone d'argento Biennaledi...... " La Semicroma" e "Mestre Mia", ed il sostegno del Comune di, la rassegna musicale "Targa ..."finalmente"! E' un'iniziativa davvero importante, perché, non solo promuove lad'autore, ...

Presentata la rassegna musicale “Targa Lucio 48” | Comune di ... Live Comune di Venezia

Rita Strohl, Cécile Chaminade e molte altre compositrici, scrittrici e pittrici sono le donne che per secoli si sono dovute fingere uomini, ricorrere all’anonimato ed a pseudonimi maschili per sfuggir ...VENEZIA, APPALTO PER LA CREAZIONE DEL “BOSCO DELLO SPORT ... Il “Bosco dello Sport” è concepito per diventare un luogo-modello dove, attraverso l’attività fisica, la musica e l’intrattenimento ...