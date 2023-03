A Udine Zico è ancora un racconto intimo (Di venerdì 3 marzo 2023) Nelle curve degli stadi, dove il tifo è più caotico e irrazionale, burrascoso alle volte, dove non si va a vedere la partita e basta perché il punto di vista è il peggiore possibile, ma dove piuttosto si partecipa alla partita, sventolano bandiere che sono come i quadri di casa: sono sempre allo stesso posto e si notano solo quando mancano. Capita spesso che su quelle bandiere o su alcuni enormi striscioni tesi tra due lunghe aste siano raffigurati i giocatori che sono stati simbolo di una squadra, sia del presente che del passato, perché di alcuni calciatori di parecchi decenni fa non esistono immagini con altri colori se non quelli della maglia che hanno indossato in uno stadio in particolare. E parrebbe strano anche vederli in fotografie che li ritraggono con la maglia della trasferta della stessa società, che per definizione ha colori diversi. È possibile allora che i giovani ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 3 marzo 2023) Nelle curve degli stadi, dove il tifo è più caotico e irrazionale, burrascoso alle volte, dove non si va a vedere la partita e basta perché il punto di vista è il peggiore possibile, ma dove piuttosto si partecipa alla partita, sventolano bandiere che sono come i quadri di casa: sono sempre allo stesso posto e si notano solo quando mancano. Capita spesso che su quelle bandiere o su alcuni enormi striscioni tesi tra due lunghe aste siano raffigurati i giocatori che sono stati simbolo di una squadra, sia del presente che del passato, perché di alcuni calciatori di parecchi decenni fa non esistono immagini con altri colori se non quelli della maglia che hanno indossato in uno stadio in particolare. E parrebbe strano anche vederli in fotografie che li ritraggono con la maglia della trasferta della stessa società, che per definizione ha colori diversi. È possibile allora che i giovani ...

