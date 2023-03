A Palermo pedalata conto la mafia per ringraziare le forze dell’ordine per la cattura di Messina Denaro (Di venerdì 3 marzo 2023) Era nata da un’idea di pochi appassionati ma gli organizzatori sono stati travolti dalle adesioni. Così domenica 5 marzo alle 9 in piazza Castelnuovo a Palermo, si ritroveranno i ciclisti di tutte le età per “Pedali contro la mafia”, un giro in bicicletta fra i luoghi simbolo della lotta alla mafia organizzato dalla Asd Mondello (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di venerdì 3 marzo 2023) Era nata da un’idea di pochi appassionati ma gli organizzatori sono stati travolti dalle adesioni. Così domenica 5 marzo alle 9 in piazza Castelnuovo a, si ritroveranno i ciclisti di tutte le età per “Pedali contro la”, un giro in bicicletta fra i luoghi simbolo della lotta allaorganizzato dalla Asd Mondello (Monrealelive.it)

