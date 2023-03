“A De Laurentiis è stata comunicata una bellissima notizia” (Di venerdì 3 marzo 2023) Aurelio De Laurentiis è stato completamente assolto per il caso procuratori, lo ha saputo mentre era allo stadio Maradona. Il Napoli ed il presidente della SSCN, Aurelio De Laurentiis lavorano sempre nella massima trasparenza e nel rispetto delle regole. Lo dimostra ancora una volta l’assoluzione ricevuta da De Laurentiis per il caso procuratori. Niente fatture false per operazioni inesistenti, a deciderlo è stata la settima sezione del tribunale di Napoli, presieduta dal giudice Sandro Ciampiglia. De Laurentiis rischiava un anno di reclusione, invece è stato completamente assolto. La ricostruzione dei fatti viene pubblicata oggi da Repubblica: “Il patron azzurro ha appreso la notizia ieri mattina, mentre era allo stadio Maradona, dove sta seguendo i lavori nell’area hospitality in ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 3 marzo 2023) Aurelio Deè stato completamente assolto per il caso procuratori, lo ha saputo mentre era allo stadio Maradona. Il Napoli ed il presidente della SSCN, Aurelio Delavorano sempre nella massima trasparenza e nel rispetto delle regole. Lo dimostra ancora una volta l’assoluzione ricevuta da Deper il caso procuratori. Niente fatture false per operazioni inesistenti, a deciderlo èla settima sezione del tribunale di Napoli, presieduta dal giudice Sandro Ciampiglia. Derischiava un anno di reclusione, invece è stato completamente assolto. La ricostruzione dei fatti viene pubblicata oggi da Repubblica: “Il patron azzurro ha appreso laieri mattina, mentre era allo stadio Maradona, dove sta seguendo i lavori nell’area hospitality in ...

