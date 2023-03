A che punto è la “svolta epocale” di Scholz sulla Difesa Parla Ross Dgap

Leggi su formiche

(Di venerdì 3 marzo 2023) “Credo che l’attitudine e la percezione dei tedeschi sia il segno più evidente di qualcosa che sta effettivamente cambiando. Ora persino forze tradizionalmente pacifiste come i Verdi, ma anche i socialdemocratici, abbracciano la politica degli aiuti militari”. Sono le parole di Jacob, ricercatore del German Council on Foreign Relation, in una conversazione con Formiche.net. Il 27 febbraio 2022, tre giorni dopo l’invasione russa dell’Ucraina, il cancelliere tedesco Olafpronunciò l’ormai celebre discorso in cui annunciò un cambiamento radicale nell’approccio tedesco alla politica estera e die un conseguente enorme investimento nelle Bundeswehr, le forze armate. Una Zeitenwende, letteralmentedi. Ad oggi in molti si chiedono cosa ne sia di questo ambizioso ...